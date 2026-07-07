Ataques bombistas em Damasco durante visita de Macron à cidade

Dois ataques bombistas ocorreram na manhã desta terça-feira perto do hotel onde o presidente francês, Emmanuel Macron, passou a noite, no centro de Damasco, informou uma fonte de segurança síria à AFP.



O Eliseu já anunciou que o presidente francês está em segurança e a sua visita vai continuar.



Uma das bombas foi colocada num contentor do lixo e a outra num veículo perto do Hotel Four Seasons, explicou a fonte de segurança. Os ataques fizeram 18 feridos, inluindo quatro agentes policiais.



O líder francês disse não ter ouvido as bombas uma vez que já tinha saído do hotel para ir para o palácio presidencial, onde está atualmente reunido com o seu homólogo, Ahmad al-Sharaa, segundo uma equipa da AFP no local.



Jornalistas da AFP viram janelas do Ministério do Turismo, que fica em frente ao Hotel Four Seasons, partidas pelas explosões.



Várias ambulâncias foram enviadas para o local das explosões, enquanto as forças de segurança bloqueavam os acessos à zona central da capital da Síria.



Macron chegou à Síria na segunda-feira, naquela que é a primeira visita de um líder ocidental desde a queda de Bashar al-Assad e a ascensão ao poder de uma coligação islamita no final de 2024. O presidente francês planeia discutir a reconstrução do país com o seu homólogo e reiterar a sua mensagem sobre a "unidade" e a "pluralidade" da Síria.



Após a sua visita ao palácio presidencial, o líder francês deverá participar num "fórum económico dedicado à reconstrução da Síria e aos corredores estratégicos".



O presidente francês viajará na noite desta terça-feira para Ancara para participar na cimeira da NATO.



c/agências