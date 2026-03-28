Ataques causam três mortos em território ucraniano e um na Rússia

Uma pessoa morreu e 11, incluindo uma criança, ficaram feridas em Odessa, no sul da Ucrânia, em ataques que atingiram uma maternidade e um bairro residencial, de acordo com o chefe da administração militar local, Serguii Lyssak.

Mais a norte, dois homens foram mortos e outros dois ficaram feridos num ataque a Kryvyi Rig, indicou o responsável militar local, Oleksandr Ganja.



Do lado russo, um ataque de drones ucranianos matou uma criança e feriu gravemente os pais numa habitação em Iaroslavl, a norte de Moscovo e longe da linha da frente, de acordo com o governador local, Mikhaïl Ievraïev.

Desde o início da invasão russa, em fevereiro de 2022, Moscovo ataca diariamente a Ucrânia, causando frequentemente baixas civis.

Kiev também intensificou os ataques contra a Rússia, num raio cada vez mais alargado.