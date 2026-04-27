Mundo
Guerra na Ucrânia
Ataques com drones russos causam pelo menos dez feridos em Odessa
Várias infraestruturas foram destruídas durante os ataques das últimas horas em várias zonas do país, de acordo com autoridades militares ucranianas.
O chefe da administração militar de Odessa, Sergi Lisak, precisou que pelo menos dez pessoas ficaram feridas na cidade de Odessa durante os bombardeamentos.
O mesmo responsável descreveu os ataques russos à cidade como massivos, com várias casas, um hotel e outras infraestruturas atingidas no centro desta cidade portuária na costa do Mar Negro.
Segundo um comunicado da Força Aérea ucraniana, a Rússia lançou quase uma centena de drones de longo alcance contra Odessa e outras regiões da Ucrânia nas últimas horas, incluindo cerca de 60 drones russo-iranianos Shahed.
Entretanto, a administração russa da central nuclear de Zaporizhia, veio acusar a Ucrânia de ter atacado as instalações nucleares, referindo que um funcionário da central foi morto por um drone ucraniano.
A central de Zaporizhia, a maior da Europa, está ocupada pela Rússia desde março de 2022.
Em comunicado, as autoridades russas advertiram que "qualquer ataque à central nuclear constitui uma ameaça não só para as pessoas, mas também para a segurança nacional".
No domingo, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, acusou a Rússia de "terrorismo nuclear". Quando se assinalam 40 anos do acidente de Chernobyl, o presidente ucraniano apontou que drones russos sobrevoam com frequência o local e que um deles atingiu o revestimento protetor da central nuclear no ano passado.
c/ agências