Ataques com drones russos causam pelo menos dez feridos em Odessa

O chefe da administração militar de Odessa, Sergi Lisak, precisou que pelo menos dez pessoas ficaram feridas na cidade de Odessa durante os bombardeamentos.





O mesmo responsável descreveu os ataques russos à cidade como massivos, com várias casas, um hotel e outras infraestruturas atingidas no centro desta cidade portuária na costa do Mar Negro.





Entretanto, a administração russa da central nuclear de Zaporizhia, veio acusar a Ucrânia de ter atacado as instalações nucleares, referindo que um funcionário da central foi morto por um drone ucraniano.





A central de Zaporizhia, a maior da Europa, está ocupada pela Rússia desde março de 2022.





Em comunicado, as autoridades russas advertiram que "qualquer ataque à central nuclear constitui uma ameaça não só para as pessoas, mas também para a segurança nacional".





No domingo, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, acusou a Rússia de "terrorismo nuclear". Quando se assinalam 40 anos do acidente de Chernobyl, o presidente ucraniano apontou que drones russos sobrevoam com frequência o local e que um deles atingiu o revestimento protetor da central nuclear no ano passado.





c/ agências

Segundo um comunicado da Força Aérea ucraniana, a, incluindo cerca de 60 drones russo-iranianos Shahed.