Ataques israelitas no sul do Líbano matam 7 pessoas e ferem outras 12

"O raide do inimigo israelita, hoje de madrugada, na localidade de Zifta, na região de Nabatiyé" fez sete mortos, dos quais uma criança síria e uma mulher e oito feridos, dos quais duas mulheres", anunciou o Ministério da Saúde libanês, em comunicado.

Os ataques israelitas atingiram hoje mais de 15 localidades no sul do Líbano, em particular em Tyr, segundo a oficial agência noticiosa libanesa (ANI).

Um dos ataques "atingiu uma viatura (...) perto de um edifício da Cruz Vermelha" nesta pequena vila costeira, segundo a mesma fonte. Quatro socorristas ficaram feridos. Atingidos por estilhaços de vidro, foram hospitalizados, detalhou a Cruz Vermelha.

O Hezbollah reivindicou novo ataques contra forças israelitas, mas no sul do país, não no norte de Israel.

Ao meio do dia, após ataques recíprocos durante a noite entre Irão e Israel, a chefia militar iraniana anunciou "a cessação de operações", qualificada de "resposta severa" a Israel.

Mas preveniu que "em caso de continuação da agressão e das hostilidades, incluindo no sul do Líbano, ações bem mais severas e repressivas serão realizadas".

O ministro da Defesa israelita, Israël Katz, retorquiu que iria "continuar a agir contra o Hezbollah" e prometeu que "qualquer tentativa iraniana de ligar Líbano e Irão para atacar Israel receberia uma resposta com grande força". l

Desde o início, em 02 de março, da nova guerra no Líbano, entre Israel e o Hezbollah, os ataques israelitas já causaram mais de 3.600 mortos, segundo as autoridades libanesas.