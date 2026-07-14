Ataques russos a embarcações no Mar Negro fazem três mortos

"À noite, o inimigo lançou mais um ataque contra instalações portuárias na região de Odessa. Durante o ataque, um `drone` inimigo atingiu uma embarcação civil com bandeira das Ilhas Marshall", declarou o governador da região de Odessa, Oleh Kiper, através da rede social Telegram.

O responsável acrescentou que, antes, foram também alvo de ataques russos dois navios mercantes no mar Negro, um com a bandeira da Tanzânia e o outro com a bandeira da Libéria.

"Começou um incêndio a bordo. Infelizmente, duas pessoas morreram durante o ataque. (...) Como resultado desse ataque, o capitão de um dos navios morreu", anunciou Kiper, observando que os restantes 11 tripulantes foram evacuados, três deles com ferimentos.

Sem especificar a nacionalidade das vítimas, Oleh Kiper adiantou que os dois navios atacados no mar Negro navegavam por corredores designados para a exportação de cereais ucranianos, apesar da guerra em curso.

"Cada um desses ataques cínicos do inimigo constitui um crime de guerra contra populações pacíficas, a navegação civil e a segurança alimentar global", condenou.

As forças militares russas bombardeiam regularmente as infraestruturas portuárias ucranianas, especialmente na região de Odessa.

Por sua vez, as forças ucranianas intensificaram nos últimos dias os ataques a navios no Mar de Azov, uma área marítima que serve como rota fundamental para a exportação de produtos agrícolas russos e para o abastecimento da península da Crimeia, anexada em 2014.