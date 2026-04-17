Ataques russos atingem porto ucraniano no Danúbio e alcançam território romeno

O porto fica na ponta sudoeste da Ucrânia, virado para o território romeno do outro lado do Danúbio. Tornou-se uma área logística importante e frequentemente atingida para a Ucrânia em tempo de guerra.



O ataque provocou incêndios, que foram rapidamente controlados pelos serviços de emergência. Os edifícios administrativos e de produção, bem como as instalações da infraestrutura ferroviária, foram danificados, informou o Ministério do Desenvolvimento das Comunidades e Territórios da Ucrânia.



"Os ataques às infraestruturas portuárias da região têm ocorrido há vários dias consecutivos", disse o Ministério no Telegram. Acrescentando que ninguém ficou ferido.



A autoridade portuária da Ucrânia, sem referir o nome do porto, afirmou que a instalação portuária continua a operar.

A Força Aérea informou que a Rússia lançou um míssil balístico e 172 drones contra a Ucrânia desde as 18h00 (16h00 em Lisboa) de quinta-feira. As unidades de defesa aérea abateram ou neutralizaram 147 drones, oito locais foram atingidos.

Já na região de Odessa, um ataque de drones russos durante a noite danificou instalações portuárias, de transporte e residenciais, revelou o governador regional esta sexta-feira.



Oleh Kiper, escrevendo no Telegram, disse que o ataque causou incêndios em vários locais e danos em edifícios administrativos, equipamentos e contentores.



Pelo menos seis casas particulares foram atingidas, disse, acrescentando que ninguém ficou ferido no ataque.

Radares romenos detetam drone russo

Os sistemas de radar romenos detestaram um drone a violar o seu espaço aéreo nacional durante um ataque russo noturno à Ucrânia, antes de perder o contacto a sudeste da aldeia fronteiriça de Chilia Veche, informou o Ministério da Defesa esta sexta-feira.



A Roménia, membro da União Europeia e da NATO, partilha uma fronteira terrestre de 650 quilómetros com a Ucrânia e tem sofrido com drones que violam o seu espaço aéreo e lançam fragmentos para o seu território repetidamente desde que a Rússia começou a atacar portos ucranianos do outro lado do rio Danúbio.

