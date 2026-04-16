Ataques russos matam 13 pessoas em diferentes regiões ucranianas
Pelo menos 13 pessoas morreram desde quarta-feira em sucessivas ondas de ataques lançadas pela Rússia contra a retaguarda ucraniana, de acordo com um balanço divulgado separadamente pelas autoridades regionais das zonas afetadas.
Na capital da Ucrânia, Kiev, os serviços de emergência deram conta da morte de cinco pessoas, entre elas uma criança, em consequência de um bombardeamento levado a cabo pela Rússia hoje. Outras 21 pessoas ficaram feridas.
No porto de Odessa, no mar Negro, seis pessoas morreram, de acordo com o administrador militar da cidade, Sergui Lisak, e outras onze ficaram feridas devido aos ataques na cidade portuária.
Na cidade de Dnipro, no centro-leste da Ucrânia, duas pessoas morreram, segundo o governador regional, Oleksandr Ganzha, que acrescentou que a ofensiva deixou ainda 27 feridos.
Os ataques russos contra a Ucrânia na quarta-feira ocorreram em várias rondas, num horário menos habitual, durante a manhã e a tarde, e continuaram ao longo da madrugada de hoje, com novas salvas de drones e mísseis dirigidos contra alguns dos principais centros urbanos da retaguarda.
Vários drones russos continuavam a dirigir-se para diferentes territórios da Ucrânia nas primeiras horas da manhã de hoje, segundo informou a Força Aérea ucraniana na plataforma de mensagens Telegram.