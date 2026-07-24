Ataques ucranianos com drones fizeram três feridos perto de São Petersburgo

O governador da região de Leningrado (oeste da Rússia), Alexander Drozdenko, disse que o ataque com um drone provocou um incêndio num armazém da empresa Wildberries na localidade de Novosaratovka, situada nas margens do rio Neva.

O rio separa a região de Leninegrado da cidade de São Petersburgo.

O governador disse ainda que três pessoas sofreram ferimentos e estão a receber cuidados médicos no hospital na zona.

A empresa de componentes eletrónicos tem sido alvo de ataques recorrentes por parte da Ucrânia, sobretudo na última semana.

No passado fim de semana, Kiev atingiu as instalações da Wildberries, a maior plataforma de comércio eletrónico da Rússia, nas regiões de Tambov e Moscovo.

O Presidente ucraniano, Volodimir Zelenskyy, afirmou que as ações militares atingiram centros que são utilizados para o fornecimento de componentes sujeitos a sanções para a produção de drones e equipamentos de navegação.

Devido ao ataque ucraniano com drones o aeroporto de Pulkovo, em São Petersburgo, suspendeu voos durante as últimas horas.

A Rússia anunciou hoje que abateu 571 drones ucranianos durante a última noite em quinze regiões e na península anexada da Crimeia.

O Ministério da Defesa russo, sublinhou que os ataques tiveram como alvo principal a região de Leninegrado, perto de São Petersburgo.