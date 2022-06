Atentados de 2015 em França. Salah Abdeslam condenado a prisão perpétua

O tribunal considerou que Abdeslam foi responsável pelas mortes, sequestros, tentativas de homicídio de agentes da autoridade e do planeamento dos atentados, apesar de ter largado o colete de explosivos e ter fugido.



Outros 18 dos 20 arguidos também foram condenados e tiveram penas entre os dois anos de prisão e prisão perpétua.



Abdeslam foi no entanto o único a sentar-se no banco dos réus, já que os restantes arguidos estão em paradeiro incerto.



Os ataques de Paris ocorreram junto ao Stade de France, em esplanadas da capital francesa e na sala de espetáculos Bataclan. Cento e trinta pessoas morreram e quatrocentas ficaram feridas.