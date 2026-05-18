Atirador mata quatro pessoas e fere oito em ataque no sul da Turquia

O alegado atirador abriu fogo inicialmente num restaurante situado junto a uma estrada, cerca de 40 quilómetros a nordeste da cidade de Mersin, matando o proprietário do estabelecimento e um funcionário.

Vários clientes ficaram igualmente feridos durante o ataque, acrescentaram os meios de comunicação turcos.

Segundo as mesmas fontes, o suspeito disparou depois contra mais dois homens enquanto fugia do local, provocando mais duas vítimas mortais.

As autoridades turcas acreditam que o suspeito do ataque tem 17 anos.

Uma das vítimas mortais era um pastor que conduzia o seu rebanho para pastar nas proximidades do restaurante quando foi atingido pelos disparos.

Imagens transmitidas pelos meios de comunicação locais mostraram um helicóptero a sobrevoar a área durante as operações de busca, bem como ambulâncias a transportar os feridos para um hospital da região.

As autoridades turcas não divulgaram até ao momento informações sobre os motivos do ataque.

O incidente ocorre cerca de um mês depois de um jovem de 14 anos ter aberto fogo numa escola de uma grande cidade situada a cerca de 180 quilómetros a leste de Mersin, matando nove alunos, com idades entre os 10 e os 11 anos, e um professor.