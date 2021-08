Ativistas denunciam morte de 12 indígenas na Nicarágua

O diretor da organização não-governamental (ONG) Fundação Del Río, Amaru Ruiz, atribuiu o último ataque a colonos que terão invadido terras indígenas na reserva, palco de explorações ilegais de minas e de madeira, apesar do estatuto de área protegida.



"Foi um massacre. Os residentes confirmaram até agora a morte de nove Miskito e três Mayangnas", disse Ruiz.



O Centro de Assistência Legal Jurídica para Povos Indígenas (CALPI) indicou que os residentes indígenas foram atacados "com catanas e armas, torturados e enforcados em árvores", de acordo com um comunicado da ONG.



O governo nicaraguense não confirmou estas mortes.



Ruiz disse que as autoridades não se tinham deslocado à comunidade remota onde ocorreu o ataque. Também um residente afirmou a uma rádio local que nem o exército nem a polícia tinham respondido.



Ativistas indígenas afirmaram que o governo nicaraguense não fez o suficiente para resolver os problemas naquela região, acusação que o presidente da Nicarágua, Daniel Ortega, negou.



Este foi o quarto ataque registado este ano contra as comunidades indígenas na zona de Bosawas e pelo menos 49 indígenas foram mortos desde janeiro, e muitos outros foram forçados a fugir, de acordo com ativistas.



Em março, grupos indígenas queixaram-se à Comissão Interamericana dos Direitos Humanos (CIDH) sobre a aquisição de terras e assassínios que atingiram as comunidades Miskito e Mayangna. A comissão faz parte da Organização dos Estados Americanos.