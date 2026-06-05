Ativistas preparam-se para nova noite de protestos em centro de detenção em Newark

Newark, Estados Unidos, 05 jun 2026 (Lusa) - Dezenas de ativistas voltaram a reunir-se na quinta-feira junto a um centro de detenção na cidade norte-americana de Newark, para mais uma noite de protestos contra as condições "deploráveis" impostas aos imigrantes.

Em declarações à Lusa, uma das organizadoras da manifestação, que apenas aceitou falar sem ser identificada, explicou que a principal preocupação é sensibilizar a opinião pública para a situação dos detidos no centro Delaney Hall, que estão em greve de fome desde 22 de maio.

"A situação está a chegar a um ponto perigoso, com pessoas sem comer há cerca de duas semanas. As condições lá dentro são deploráveis. Os detidos querem reunir-se com a governadora [do estado de Nova Jérsia] Mikie Sherrill. Querem a libertação, especialmente dos jovens e dos idosos, assim como das pessoas com deficiência ou com necessidades médicas. E nós estamos aqui para defendê-los", disse a ativista.

Mais de 300 mulheres e homens detidos em Delaney Hall alegam serem alvo de negligência médica, falta de saneamento básico, comida estragada, recusa de fiança e coerção para assinar documentos legais que resultam em deportação.

Dois dias após o autarca de Newark ter levantado a ordem de recolher obrigatório na zona, o ambiente continua a ser de grande tensão, após vários dias de protestos violentos e dezenas de detenções.

Os ativistas, sob o olhar atento de vários agentes da polícia, pediam a abolição do Serviço de Imigração e Alfândega (ICE, na sigla em inglês) e apelavam ao fim das rusgas anti-imigração.

"Os imigrantes tornam as nossas comunidades mais fortes", "Abolição do ICE, já!", "Fechem Delaney Hall", "ICE = Nazi Vibes", "Nenhuma quantia de dinheiro vale a perda da nossa humanidade" eram algumas das frases que se podiam ler nos cartazes erguidos pelos manifestantes.

Ao som de música alta, um homem escrevia palavras de protesto no asfalto.

"Buzina se odeias o ICE", escreveu no chão, com recurso a giz e em tom de apelo, recebendo em resposta buzinadelas de vários camionistas que iam passando no local.

Mais tarde, uma mulher colocou a cabeça de fora do carro onde seguia e atirou insultos aos manifestantes, que responderam no mesmo tom.

O fim de semana ficou marcado por confrontos entre manifestantes a favor e contra as políticas anti-imigração do Presidente norte-americano, Donald Trump, e a atuação do ICE.

Pelo menos 90 pessoas foram detidas durante os protestos violentos nas últimas duas semanas, segundo o jornal New York Times.

"Temos visto um aumento da violência pela parte do ICE, da Polícia do Estado de Nova Jérsia e da Polícia de Newark. E, com base em vídeos e provas, foram eles [agentes da autoridade] que incitaram esta violência", alegou a ativista, em declarações à Lusa, na quinta-feira.

"A empresa privada que opera este centro de detenção está a lucrar milhões ao manter as pessoas como reféns por, talvez, terem cometido infrações civis. Eu realmente gostaria que a governadora Mikie Sherrill fosse corajosa agora. Ela precisa de ser criativa", acrescentou.

O estado de Nova Jérsia entrou com uma ação judicial na terça-feira contra a empresa privada que opera Delaney Hall, pedindo à justiça que conceda ao Departamento de Saúde estadual acesso ao centro devido a alegações de condições e tratamento desumanos no local.

Delaney Hall, o maior centro de detenção do ICE na costa leste norte-americana, com mais de mil vagas, é operado pelo GEO Group, ao abrigo de um contrato de 15 anos, no valor de mil milhões de dólares (861 milhões de euros).

Em 2025, a cidade de Newark já havia processado o GEO Group devido à administração de Delaney Hall, que está localizado numa área industrial a pouco quilómetros do bairro Ironbound, que acolhe uma significativa comunidade portuguesa.

De acordo com o líder da minoria na Câmara dos Representantes (câmara baixa do parlamento) dos Estados Unidos, o democrata Hakeem Jeffries, "a maioria dos detidos nesta unidade não possui antecedentes criminais".

Desde o início da campanha de deportações em massa de Trump, o centro de detenção tem sido alvo de críticas por estar sobrelotado.

Pelo menos 17 imigrantes morreram sob custódia do ICE desde o início do ano, mas uma investigação recente da CNN refere que quase 50 detidos do ICE morreram desde que Trump assumiu a Presidência, o número mais elevado de mortes em pelo menos duas décadas.

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