Auschwitz conheceu a liberdade há 80 anos

Um dos projetos está a ser desenvolvido pela Universidade Nova - encontrar, registar e contar a história das vitimas portuguesas do Holocausto.





Marta Pacheco - Antena 1





Há cinco anos o Governo português criou o programa Nunca Esquecer, assente em quatro eixos. Um deles é o financiamento através da Fundação para a Ciência e Tecnologia de Investigação, que produz conhecimento sobre o assunto.“Um trabalho mais importante do que nunca”, defende o historiador Fernando Rosas, que coordena esta linha de investigação - quando o mundo assiste de novo ao crescimento do discurso de ódio e é importante não esquecer onde ele pode levar a humanidade.As cerimónias dos 80 anos da abertura dos campos de concentração começam às 11h00 e são presididas por Roberta Metsola, num dia em que os eurodeputados vão ouvir o testemunho de uma das sobreviventes do Holocausto, Tatiana Bucci, atualmente com 88 Anos.Esta mulher, menina à época, tinha seis anos quando foi deportada para Auschwitz.O dia é lembrado também com cerimónias em várias cidades europeias, de Moscovo a Berlim.Em Portugal a embaixada de Israel preparou uma cerimónia evocativa pelas vítimas do holocausto com um documentário.conta a história de Ovadia Baruch, no Cinema City do Campo Pequeno.