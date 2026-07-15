Austrália anuncia criação de agência governamental para inteligência artificial

"A partir de hoje, estabeleço o `Gabinete de IA` na minha administração [...] para coordenar a criação de novas normas nacionais`", afirmou o chefe do Governo durante um discurso na Universidade de Sydney.

O Executivo de Albanese anunciou em março ter planos para grandes centros de dados de IA no país, incluindo minimizar o consumo de água e maximizar a eficiência energética.

"O nosso objetivo é apresentar a legislação ao Parlamento no início do próximo ano", disse o líder trabalhista, acrescentando que a regulação deverá permitir "uma tomada de decisões mais ágil".

"O nosso objetivo não é legislar para cada eventualidade ou risco possível. Isso só criaria o risco de a Austrália perder investimentos por completo", sublinhou.

Em abril, o Governo australiano assinou um memorando de entendimento com a tecnológica norte-americana Anthropic -- uma das principais empresas emergentes de IA, conhecida pelo seu assistente Claude -- para reforçar a colaboração no desenvolvimento e uso seguro desta tecnologia.

Na altura, a Anthropic manifestou interesse em investir em centros de dados e infraestruturas energéticas na Austrália, bem como expandir a sua presença na Ásia-Pacífico, com a abertura prevista de um escritório em Sidney.

Também em abril, a Microsoft anunciou o maior compromisso económico da empresa no país: um investimento de 25 mil milhões de dólares australianos (15 mil milhões de euros) até 2029, para expandir em mais de 140% a sua infraestrutura de IA.

A Austrália tem intensificado a aposta na inteligência artificial como motor de crescimento económico e modernização, com as autoridades do país a lançar um Plano Nacional de IA no final de 2025.