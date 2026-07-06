Austrália assina tratado de defesa com Ilhas Fiji

O tratado, denominado "Oceano da Paz", integra as Ilhas Fiji no círculo restrito de países ligados à Austrália por um acordo que garante a "defesa mútua", nomeadamente dos Estados Unidos, Nova Zelândia e Papua-Nova Guiné.

"Esta aliança reforça o compromisso da Austrália e das Fiji em prol de uma região pacífica, próspera e segura", anunciou o ministério australiano dos Negócios Estrangeiros.

Nos termos do acordo, os dois países concordam em consultar-se mutuamente em caso de "evento relacionado com a segurança" suscetível de ameaçar a soberania de qualquer uma das partes.

A China surpreendeu vários países da região ao assinar um acordo de segurança com as Ilhas Salomão em 2022, o que suscitou receios quanto ao estabelecimento de uma presença militar permanente.

Em resposta, a Austrália intensificou os esforços diplomáticos, celebrando acordos com a Papua-Nova Guiné, Vanuatu e Tuvalu, oferecendo também um apoio económico significativo, para contrariar as propostas chinesas.