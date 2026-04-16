Austrália vai investir mais 33 mil milhões de euros na defesa na próxima década

O anúncio foi feito pelo ministro da Defesa, Richard Marles, no Clube Nacional de Imprensa em Camberra, no âmbito da apresentação da nova Estratégia Nacional de Defesa 2026, que detalha o reforço das capacidades militares do país.

O aumento inclui cerca de 14 mil milhões de dólares australianos (8,4 mil milhões de euros) adicionais nos próximos quatro anos e faz parte do que o Governo classifica como o maior aumento da despesa militar em tempo de paz na história do país.

De acordo com o Executivo, este reforço permitirá elevar a despesa com a defesa para cerca de 3% do Produto Interno Bruto (PIB) até 2033, utilizando a metodologia da NATO, que incorpora verbas relacionadas, como pensões militares e outras despesas associadas.

Durante a intervenção, Marles afirmou que a Austrália enfrenta "as circunstâncias estratégicas mais complexas e ameaçadoras desde o fim da Segunda Guerra Mundial", num contexto que definiu como de erosão das normas internacionais e aumento dos conflitos a nível global.

O plano prevê investimentos em infraestruturas-chave, como a modernização de estaleiros na Austrália Ocidental para apoiar o desenvolvimento de submarinos de propulsão nuclear no âmbito do acordo AUKUS, em conjunto com EUA e Reino Unido. Também novas verbas entre dois mil e cinco mil milhões de dólares australianos (entre 1,2 a três mil milhões de euros) destinadas a tecnologias de drones e sistemas autónomos.

Grande parte do aumento da despesa concentrar-se-á no final da década, com dotações crescentes previstas a partir de 2033, em linha com os objetivos de expansão das capacidades militares.

O Executivo também avalia mecanismos de financiamento alternativos, que incluem a venda de ativos imobiliários de defesa e o investimento em projetos conjuntos com o setor privado.

O reforço do orçamento ocorre ainda num contexto de pressão dos Estados Unidos para que a Austrália aumente a despesa militar em proporção ao PIB, em linha com as exigências feitas aos aliados.

A estratégia tem em conta o impacto de conflitos recentes, como as guerras na Ucrânia e no Irão, bem como a crescente competição estratégica na região Indo-Pacífico, onde a China e os EUA medem forças.

O aumento das despesas com a defesa foi anunciado dias depois de Camberra ter nomeado uma nova liderança militar, com o anúncio da nomeação do vice-almirante Mark Hammond como novo chefe da Força de Defesa australiana.