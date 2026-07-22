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Áustria transforma casa onde nasceu Hitler numa esquadra da polícia
O edifício onde nasceu Adolf Hitler, numa cidade austríaca perto da fronteira com a Alemanha, é agora uma esquadra da polícia. O objetivo era retirar o peso simbólico do local e evitar que se tornasse ponto de culto e peregrinação de grupos neonazis.
As autoridades austríacas inauguraram, esta quarta-feira, uma esquadra da polícia na casa onde nasceu Hitler, em abril de 1889, na cidade de Braunau am Inn. Decisão da Áustria que surge após anos de debate sobre a antiga hospedaria do século XVII.
O edifício era, até 2017, uma propriedade privada que sediava uma instituição de caridade para pessoas com deficiência. Em 2019, o Governo anunciou que ia ser remodelado e transformado numa esquadra de polícia.
A partir de hoje, o edifício alberga o novo centro de polícia da cidade de Braunau am Inn e as instalações da Academia de Segurança, onde vão decorrer cursos de formação para polícias, incluindo disciplinas sobre direitos humanos. Um dos objetivos é integrar o edifício nas estruturas de um Estado democrático e retirar o peso simbólico de estar associada ao nascimento de uma figura nazi como Hitler.
“Fascismo nunca mais”
A renovação transformou completamente a aparência exterior do edifício: o antigo revestimento amarelo, desgastado pela humidade e pelo tempo, foi substituído por uma fachada branca. Antes das obras, o único vestígio do simbolismo histórico era uma pedra no pavimento, proveniente do campo de concentração de Mauthausen, onde se lia: "Pela paz, liberdade e democracia. Fascismo Nunca Mais. Milhões de mortos servem de alerta”. Pedra que permanece no local.
A única placa adicionada à fachada branca diz "Polícia". O projeto arquitetónico vencedor foi inspirado na provável aparência do edifício no século XVII, quando foi originalmente construído. O edifício, com uma fachada simples e um aspeto funcional, possui doze janelas na parte frontal.
Hitler morou naquela casa apenas nas primeiras semanas de vida, antes da família se mudar para outra morada em Braunau. E deixou a cidade quando tinha três anos de idade.
O ditador responsável pela morte de milhões de judeus durante a Segunda Guerra Mundial, só voltou a Braunau em 1938, a caminho de Viena, depois de anexar a Áustria à Alemanha nazi.
Durante décadas, o Ministério do Interior da Áustria alugou o prédio, numa tentativa de impedir que a casa fosse usada como local para turismo de movimentos de extrema-direita. E após anos de polémicas e discussões com a proprietária, o Estado conseguiu comprar o edifício e decidiu transformá-lo numa esquadra.
Desde a década de 1930 que a cidade de Braunau am Inn, se tornou local de reuniões de nazis e, mais tarde, de grupos neonazis após a Segunda Guerra Mundial. Segundo o semanário alemão Der Spiegel, pouco antes da reabertura do novo edifício, organizações envolvidas em crimes informáticos manipularam a aplicação Google Maps substituindo o número da morada na Salzburger Vorstadt 15 — onde se situa a casa — pelo número 88, um algarismo considerado um código nazi para "Heil Hitler", uma vez que a letra H é a oitava do alfabeto.
Ao procurar pelo número 88 nas aplicações digitais, abria-se um outro mapa identificado como "HH88" — sigla para "Heil Hitler 88".
O edifício era, até 2017, uma propriedade privada que sediava uma instituição de caridade para pessoas com deficiência. Em 2019, o Governo anunciou que ia ser remodelado e transformado numa esquadra de polícia.
A partir de hoje, o edifício alberga o novo centro de polícia da cidade de Braunau am Inn e as instalações da Academia de Segurança, onde vão decorrer cursos de formação para polícias, incluindo disciplinas sobre direitos humanos. Um dos objetivos é integrar o edifício nas estruturas de um Estado democrático e retirar o peso simbólico de estar associada ao nascimento de uma figura nazi como Hitler.
“Fascismo nunca mais”
A renovação transformou completamente a aparência exterior do edifício: o antigo revestimento amarelo, desgastado pela humidade e pelo tempo, foi substituído por uma fachada branca. Antes das obras, o único vestígio do simbolismo histórico era uma pedra no pavimento, proveniente do campo de concentração de Mauthausen, onde se lia: "Pela paz, liberdade e democracia. Fascismo Nunca Mais. Milhões de mortos servem de alerta”. Pedra que permanece no local.
A única placa adicionada à fachada branca diz "Polícia". O projeto arquitetónico vencedor foi inspirado na provável aparência do edifício no século XVII, quando foi originalmente construído. O edifício, com uma fachada simples e um aspeto funcional, possui doze janelas na parte frontal.
Hitler morou naquela casa apenas nas primeiras semanas de vida, antes da família se mudar para outra morada em Braunau. E deixou a cidade quando tinha três anos de idade.
O ditador responsável pela morte de milhões de judeus durante a Segunda Guerra Mundial, só voltou a Braunau em 1938, a caminho de Viena, depois de anexar a Áustria à Alemanha nazi.
Durante décadas, o Ministério do Interior da Áustria alugou o prédio, numa tentativa de impedir que a casa fosse usada como local para turismo de movimentos de extrema-direita. E após anos de polémicas e discussões com a proprietária, o Estado conseguiu comprar o edifício e decidiu transformá-lo numa esquadra.
Desde a década de 1930 que a cidade de Braunau am Inn, se tornou local de reuniões de nazis e, mais tarde, de grupos neonazis após a Segunda Guerra Mundial. Segundo o semanário alemão Der Spiegel, pouco antes da reabertura do novo edifício, organizações envolvidas em crimes informáticos manipularam a aplicação Google Maps substituindo o número da morada na Salzburger Vorstadt 15 — onde se situa a casa — pelo número 88, um algarismo considerado um código nazi para "Heil Hitler", uma vez que a letra H é a oitava do alfabeto.
Ao procurar pelo número 88 nas aplicações digitais, abria-se um outro mapa identificado como "HH88" — sigla para "Heil Hitler 88".
A Segunda Guerra Mundial (1939-1945) provocada pelo regime nazi liderado por Adolf Hitler fez, segundo os historiadores, entre 70 a 85 milhões de mortes, incluindo o genocídio sistemático de seis milhões de judeus, ciganos, homossexuais e opositores políticos.
C/agências