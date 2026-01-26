Autoproclamado pastor queniano vai ser julgado por mais 52 mortes ocorridas em 2025

Paul Nthenge Mackenzie, detido desde abril de 2023 e já acusado, nomeadamente, de homicídio, homicídio involuntário e radicalização no primeiro processo contra si, vai comparecer em tribunal em 11 de fevereiro devido a uma segunda investigação, indicou o Ministério Público numa publicação na rede social X.

"Existem indícios razoáveis contra Mackenzie, considerado o instigador e supervisor da prática das infrações, tendo utilizado ensinamentos radicais para atrair vítimas para o local isolado de Binzaro", lê-se no comunicado.

Em Binzaro - uma pequena localidade situada a cerca de 30 quilómetros da floresta de Shakahola, onde ocorreu o primeiro massacre - cerca de 34 cadáveres e 102 partes de corpos em vários estados de decomposição foram exumados ao longo de vários meses, a partir de julho de 2025.

Na sessão de 11 de fevereiro, Mackenzie vai responder ainda por acusações de terrorismo, tortura e crueldade contra crianças no âmbito do primeiro processo.

Em 2023, foram exumados na floresta de Shakahola os restos mortais de cerca de 450 pessoas, numa vasta zona de mato da costa queniana.

As vítimas terão seguido o autoproclamado pastor para a região da floresta.

Mackenzie está acusado de ter incitado os fiéis a jejuar até à morte para "encontrarem Jesus" antes do "fim do mundo", anunciado para esse ano.

O caso provocou um profundo choque num país maioritariamente cristão, onde proliferam pequenas igrejas evangélicas com fraca supervisão.