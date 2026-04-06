Autor de `best-seller` de autoajuda entra na disputa presidencial no Brasil

Um dos maiores autores de sucessos de autoajuda, Augusto Cury, foi anunciado no domingo pelo partido de centro Avante como pré-candidato às eleições presidenciais de outubro no Brasil.

Na rede social Instagram, Augusto Cury, que tem mais de oito milhões de seguidores, sublinhou que o seu objetivo "é contribuir para a construção do Brasil dos nossos sonhos".

"Não amo o poder, não preciso do poder e não busco o poder pelo poder. Não se trata de um projeto pessoal, mas de uma jornada. Uma jornada 100% baseada em projetos e 0% de ataques pessoais", escreveu.

O psiquiatra e escritor de vários livros de sucesso como "O Vendedor de Sonhos" e "O Homem Mais Inteligente da História" vai procurar reforçar o "seu compromisso com a construção de um projeto nacional baseado no desenvolvimento humano, na inteligência emocional e na valorização das pessoas", indicou o partido, em comunicado.

"Um nome com forte conexão com a sociedade e com capacidade de dialogar com diferentes setores, propondo uma política mais humana, equilibrada e voltada para o bem-estar da população", resumiu.

O autor de dezenas de livros de autoajuda, traduzidos em mais de 90 países e com milhões de exemplares vendidos, é também considerado um dos pensadores contemporâneos mais influentes nas áreas da saúde mental e da formação de líderes, acrescenta-se na nota.

De acordo com a imprensa local, Augusto Cury, de 67 anos, é formado em medicina pela Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto e concluiu o doutoramento internacional em Psicologia Multifocal pela Florida Christian University em 2013.

É considerado o autor mais lido da última década no Brasil.

As eleições de 04 de outubro no Brasil deverão apresentar um cenário tão polarizado e disputado como o de 2018, com o Presidente, Lula da Silva, a procurar a reeleição e chegar ao seu quarto mandato.

Lula da Silva deverá ter como principal oponente o senador Flávio Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Lula e o filho do seu antecessor encontram-se tecnicamente empatados, com entre 35% e 40% das preferências para ambos, e também num empate técnico numa eventual segunda volta, segundo as últimas sondagens.

Para as presidenciais, também já anunciou a sua candidatura o até aqui governador de Goiás, Ronaldo Caiado, do partido de centro-direita Partido Social Democrático, que renunciou ao cargo para entrar na corrida eleitoral.