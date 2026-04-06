Autor de `best-seller` de autoajuda entra na disputa presidencial no Brasil
Augusto Cury, psiquiatra e escritor de livros de sucesso como "O Vendedor de Sonhos" e "O Homem Mais Inteligente da História", tem milhões de seguidores no Instagram.
Um dos maiores autores de sucessos de autoajuda, Augusto Cury, foi anunciado no domingo pelo partido de centro Avante como pré-candidato às eleições presidenciais de outubro no Brasil.
Na rede social Instagram, Augusto Cury, que tem mais de oito milhões de seguidores, sublinhou que o seu objetivo "é contribuir para a construção do Brasil dos nossos sonhos".
"Não amo o poder, não preciso do poder e não busco o poder pelo poder. Não se trata de um projeto pessoal, mas de uma jornada. Uma jornada 100% baseada em projetos e 0% de ataques pessoais", escreveu.
O psiquiatra e escritor de vários livros de sucesso como "O Vendedor de Sonhos" e "O Homem Mais Inteligente da História" vai procurar reforçar o "seu compromisso com a construção de um projeto nacional baseado no desenvolvimento humano, na inteligência emocional e na valorização das pessoas", indicou o partido, em comunicado.
"Um nome com forte conexão com a sociedade e com capacidade de dialogar com diferentes setores, propondo uma política mais humana, equilibrada e voltada para o bem-estar da população", resumiu.
O autor de dezenas de livros de autoajuda, traduzidos em mais de 90 países e com milhões de exemplares vendidos, é também considerado um dos pensadores contemporâneos mais influentes nas áreas da saúde mental e da formação de líderes, acrescenta-se na nota.
De acordo com a imprensa local, Augusto Cury, de 67 anos, é formado em medicina pela Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto e concluiu o doutoramento internacional em Psicologia Multifocal pela Florida Christian University em 2013.
É considerado o autor mais lido da última década no Brasil.
As eleições de 04 de outubro no Brasil deverão apresentar um cenário tão polarizado e disputado como o de 2018, com o Presidente, Lula da Silva, a procurar a reeleição e chegar ao seu quarto mandato.
Lula da Silva deverá ter como principal oponente o senador Flávio Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro.
Lula e o filho do seu antecessor encontram-se tecnicamente empatados, com entre 35% e 40% das preferências para ambos, e também num empate técnico numa eventual segunda volta, segundo as últimas sondagens.
Para as presidenciais, também já anunciou a sua candidatura o até aqui governador de Goiás, Ronaldo Caiado, do partido de centro-direita Partido Social Democrático, que renunciou ao cargo para entrar na corrida eleitoral.