Mundo
Autoridades espanholas resgataram 47 migrantes nas ilhas Canárias
As autoridades espanholas resgataram, no sábado, 47 migrantes na costa da Gran Canária.
O grupo de migrantes, composto por 44 homens e três mulheres, foi encontrado a cerca de 43 quilómetros ao sul da ilha, pelas autoridades espanholas.
Os migrantes foram levados para terra, onde receberam assistência médida da Cruz Vermelha.
Uma das pessoas resgatadas teve de ser encaminhada para o hospital.
Os migrantes foram levados para terra, onde receberam assistência médida da Cruz Vermelha.
Uma das pessoas resgatadas teve de ser encaminhada para o hospital.