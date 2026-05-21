Autoridades francesas abriram inquérito sobre irmãos franceses abandonados

A abertura do inquérito em França foi confirmada hoje à agência France-Presse (AFP) pelo procurador Jean Richert.

Os dois rapazes são irmãos, de três e cinco anos de idade, e foram encontradas numa estrada por populares.

A RTP apurou que a mãe terá levado para o estrangeiro os dois menores de nacionalidade francesa sem autorização paterna. A queixa foi apresentada há dez dias.

A mãe das crianças, uma mulher de 41 anos, que "desapareceu sem dar explicações" está a ser procurada, afirmou à AFP o magistrado francês.

O pai, que está separado da mãe, dirigiu-se voluntariamente à polícia e apresentou queixa por rapto de menores, disse ainda Jean Richert à AFP.

A família da mãe comunicou o desaparecimento da mulher no passado dia 11 de maio.

A correspondente da RTP em Paris, Rosário Salgueiro, explica que as crianças não estavam referenciadas junto do Ministério do Interior como “desaparecimento inquietante”, o que em França se refere a casos de rapto, por exemplo, em que não se sabe de todo qual o paradeiro e que pode significar risco de vida.



No caso destas crianças, em que se sabe por quem foram levadas, o desaparecimento leva a abertura de inquérito mas sem alerta nacional ou internacional.



"O que surpreendeu foi que ela não estava em casa, não tinha qualquer motivo para não estar e não avisou ninguém", disse o procurador, referindo-se a uma "saída repentina" em que a mulher tinha saído de carro.

"Conseguimos restringir o paradeiro, sucessivamente no sul de França, em Espanha e em Portugal, mas sem conseguir contactá-la", explicou Richert.

Os meninos foram encontrados na noite de terça-feira na Estrada Nacional 253, que liga a cidade de Alcácer do Sal à zona de praias da Comporta.

Entretanto, em Portugal, a Polícia Judiciária (PJ) tomou hoje conta das investigações.

c/Lusa