Autoridades francesas autorizam navio a zarpar de Bordéus

Estavam a confinadas mais de 1.700 pessoas a bordo do Ambition, após a morte de um passageiro e uma suspeita de epidemia de gastroenterite. Mas ao final da tarde de quarta-feira, as pessoas que não apresentavam qualquer sintoma foram autorizadas a desembarcar.

As autoridades de saúde deram autorização para o barco zarpar ao final da tarde desta quinta-feira.

Dos 1.233 passageiros, 80 "apresentaram sintomas compatíveis com uma infeção gastrointestinal aguda", adiantaram as autoridades. Os resultados das análises estão a permitir que os indivíduos assintomáticos desembarquem, mas os infetados vão manter-se em isolamento., explicou a agência regional de saúde (ARS) num comunicado conjunto.Conhecidos os resultados,O norovírus é altamente contagioso e provoca um tipo de gastroenterite que causa vómitos e diarreia. De acordo com as autoridades,O navio de cruzeiro Ambition, da companhia britânica Ambassador Cruise Line, partiu das Ilhas Shetland, ao norte da Escócia, a 6 de maio, após ter feito escalas em Belfast, Liverpool e Brest. O navio tem previsão de partir para o porto de Ferrol, no norte da Espanha, antes de regressar a Liverpool a 22 de maio.