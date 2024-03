Autoridades russas elevam número de vítimas mortais do ataque em Moscovo

As autoridades russas elevaram este domingo o número de vítimas no Crocus City Hall para as 182 pessoas mortas. Este é o último balanço oficial enquanto bombeiros continuam à procura de pessoas nos escombros da sala de espetáculos em Moscovo.

O balanço anterior registava pouco mais de 130 vítimas mortais e o número é agora atualizado para as 182 pessoas vítimas de um ataque terrorista na última sexta-feira. Os números foram avançados pelo Departamento de Saúde da região de Moscovo, detalhando que pelo menos uma centena de pessoas continuam internadas em hospitais.



A Rússia continua viver as ondas de choque de um ataque terrorista perpetrado por quatro atirados no Crocus City Hall. Para além de um tiroteio, foram atiradas granadas que levaram à destruição do edifício. O ataque foi reivindicado pelo grupo islâmico Isis-K, apesar de Vladimir Putin insinuar que os ucranianos podem estar envolvidos.



Nas buscas já realizadas pelo menos onze pessoas foram detidas, quatro delas sendo os atiradores que estiveram na sala de espetáculos moscovita. Os suspeitos já foram presentes a tribunal e dois atirados foram acusados de atos terroristas, arriscando penas de prisão perpétua.



(c/ Lusa)