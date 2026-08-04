Autoridades timorenses desmantelam mais uma rede de fraudes `online`

A operação realizou-se na zona de Fathuada, em Díli, pela Direção dos Serviços de Investigação Criminal e pela Direção dos Serviços de Informação Policial.

"Esta operação faz parte dos esforços das autoridades competentes para prevenir e combater a criminalidade transnacional, em particular as atividades de centros de fraude `online`, que representam uma ameaça à segurança e à ordem públicas, além de causarem impactos negativos na comunidade e na sociedade", pode ler-se numa informação divulgada pela PNTL.

Durante a operação, foi também apreendido equipamento informático diverso e telemóveis.

Na segunda-feira, a PNTL deteve também três cidadãos indianos suspeitos de envolvimento num caso de tráfico de seres humanos.

"A operação foi realizada ao abrigo do mandado judicial, como parte dos esforços da PNTL para prevenir e combater o crime organizado, em especial as atividades ilegais que violam os direitos humanos e colocam em risco a segurança pública", explica aquela força de segurança.

No âmbito do combate às atividades ilegais `online`, as autoridades timorenses já detiveram mais de 500 cidadãos estrangeiros, maioritariamente oriundos da China, do Camboja e da Indonésia, por suspeita de envolvimento em centros de fraude e jogo ilegal.

Um relatório divulgado pelo Escritório das Nações Unidas sobre a Droga e o Crime (UNODC) referiu que os recentes desenvolvimentos em Timor-Leste mostram a deslocação dos centros de burlas no Sudeste Asiático.