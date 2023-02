Ave colide com avião da AirNorth à chegada a Díli

O relatório do acidente, a que a Lusa teve acesso, mostra que o impacto da ave no momento da aterragem do Embraer E190, da companhia aérea australiana AirNorth, não causou danos, como é possível verificar pelas fotografias do avião.

"No entanto, a AirNorth vai enviar um engenheiro para Díli para a avaliação final", disse à Lusa fonte aeroportuária.

Passageiros que estavam para seguir para Darwin foram informados de que teriam de permanecer em Díli até o assunto ser resolvido.

A Lusa tentou, sem sucesso, contactar a AirNorth em Darwin, no Norte da Austrália.