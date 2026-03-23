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Avião da Air Canada e veículo de bombeiros colidem em aeroporto de Nova Iorque
Um avião da Air Canada e um veículo dos bombeiros colidiram na noite de domingo no aeroporto LaGuardia, em Nova Iorque, tendo deixado vários feridos e as operações aeroportuárias suspensas, informaram a imprensa local.
Até ao momento, as autoridades dos Estados Unidos não se pronunciaram sobre as causas nem o número de vítimas.
De acordo com meios de comunicação social locais, a colisão ocorreu na pista quatro, quando a aeronave CRJ-900 da companhia aérea canadiana Air Canada, proveniente de Montreal, estava a aterrar.
As operações no aeroporto foram suspensas, ainda de acordo com a comunicação social.
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