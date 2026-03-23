Avião da Air Canada e veículo de bombeiros colidem em aeroporto de Nova Iorque

Até ao momento, as autoridades dos Estados Unidos não se pronunciaram sobre as causas nem o número de vítimas.

De acordo com meios de comunicação social locais, a colisão ocorreu na pista quatro, quando a aeronave CRJ-900 da companhia aérea canadiana Air Canada, proveniente de Montreal, estava a aterrar.

As operações no aeroporto foram suspensas, ainda de acordo com a comunicação social.