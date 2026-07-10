Avião da Ryanair aterra de emergência após vidro da janela ter partido e sugado um homem

Avião da Ryanair aterra de emergência após vidro da janela ter partido e sugado um homem

O homem de 61 anos, de nacionalidade sérvia, ficou com a cabeça e os ombros de fora do avião durante alguns minutos. A origem do acidente terá sido um pedaço do motor que se soltou e partiu a janela.

Filipe Alexandre Gonçalves / Adicionar como fonte informativa
Avião da Ryanair voava desde a Grécia até a Alemanha Nuno Patrício - RTP

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Um avião da Ryanair que fazia a ligação de Salónica, na Grécia, com destino a Memmingen, na Alemanha, foi obrigado a aterrar de emergência na manhã desta sexta-feira.

Uma das janelas ter-se-á partido e um passageiro acabou por sofrer ferimentos ao ser parcialmente sugado pela janela, com a despressurização da cabine.

A Ryanair já reagiu ao incidente mas não indica as causas. Em comunicado, informou que o Boeing 737-8AS teve de regressar à Grécia "pouco depois da descolagem, quando a janela de um passageiro se desprendeu durante o voo".

Tudo indica que a origem do acidente terá sido um pedaço do motor que se soltou e partiu a janela.


À imprensa grega e alemã, alguns passageiros contaram que ouviram um estrondo alto, seguido pela quebra do vidro de uma janela e pela queda de máscaras de oxigénio do tecto logo após a descolagem.

"Percebemos imediatamente que tinha ocorrido uma despressurização. Ouvimos gritos, por um momento pensei que alguém tivesse aberto acidentalmente a porta de emergência", relatou uma das passageiras à Rádio Thessaloniki.
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