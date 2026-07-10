Avião da Ryanair aterra de emergência após vidro da janela ter partido e sugado um homem

Um avião da Ryanair que fazia a ligação de Salónica, na Grécia, com destino a Memmingen, na Alemanha, foi obrigado a aterrar de emergência na manhã desta sexta-feira.





Uma das janelas ter-se-á partido e um passageiro acabou por sofrer ferimentos ao ser parcialmente sugado pela janela, com a despressurização da cabine.

A Ryanair já reagiu ao incidente mas não indica as causas. Em comunicado, informou que o Boeing 737-8AS teve de regressar à Grécia "pouco depois da descolagem, quando a janela de um passageiro se desprendeu durante o voo".





Tudo indica que a origem do acidente terá sido um pedaço do motor que se soltou e partiu a janela.





BREAKING: Ryanair passenger reportedly saved from being sucked out the cabin after window fails during a flight from Thessaloniki to Memmingen.



According to local media Ryanair flight FR1879, a Boeing 737-8AS, returned safely to Greece on Friday after part of a damaged engine… pic.twitter.com/YPgRodjPFp — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) July 10, 2026



À imprensa grega e alemã, alguns passageiros contaram que ouviram um estrondo alto, seguido pela quebra do vidro de uma janela e pela queda de máscaras de oxigénio do tecto logo após a descolagem.", relatou uma das passageiras à Rádio Thessaloniki.