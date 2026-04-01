Avião militar russo despenhou-se após sobrevoar a Crimeia

O contacto com a aeronave, um An-26, foi perdido por volta das 18h00 de terça-feira, hora de Moscovo (15h00 GMT), e os investigadores do Ministério da Defesa estão a trabalhar no local do acidente, segundo a mesma fonte.



Entre as 29 vítimas mortais estão 23 passageiros e seis tripulantes, segundo o Ministério, segundo o que foi noticiado pela TASS.



Não foram encontrados sinais de impacto exterior nos destroços, segundo a mesma fonte, que afirmou que a principal hipótese neste momento para explicar a queda é uma falha técnica.