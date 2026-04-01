Mundo
Avião militar russo despenhou-se após sobrevoar a Crimeia
Um avião de transporte militar russo despenhou-se terça-feira após sobrevoar a península anexada da Crimeia, matando todas as 29 pessoas que seguiam a bordo, informou a agência de notícias russa TASS, citando o Ministério da Defesa russo.
O contacto com a aeronave, um An-26, foi perdido por volta das 18h00 de terça-feira, hora de Moscovo (15h00 GMT), e os investigadores do Ministério da Defesa estão a trabalhar no local do acidente, segundo a mesma fonte.
Entre as 29 vítimas mortais estão 23 passageiros e seis tripulantes, segundo o Ministério, segundo o que foi noticiado pela TASS.
Não foram encontrados sinais de impacto exterior nos destroços, segundo a mesma fonte, que afirmou que a principal hipótese neste momento para explicar a queda é uma falha técnica.
Entre as 29 vítimas mortais estão 23 passageiros e seis tripulantes, segundo o Ministério, segundo o que foi noticiado pela TASS.
Não foram encontrados sinais de impacto exterior nos destroços, segundo a mesma fonte, que afirmou que a principal hipótese neste momento para explicar a queda é uma falha técnica.