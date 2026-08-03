Aviões de combate aos incêndios já conseguiram levantar voo na Grécia

Esta manhã, os aviões-tanque conseguiram finalmente descolar e juntar-se aos bombeiros que combatem múltiplos incêndios perto da capital grega.



"Hoje estamos a enfrentar três frentes difíceis: Psatha, Kryo Pigadi e Kandyli", numa área entre 70 e 45 quilómetros a noroeste de Atenas, não muito longe da vila costeira de Porto Germeno, disse um porta-voz do corpo de bombeiros à AFP.



Até agora o uso de aviões para combate dos incêndios não tinha sido possível devido aos ventos muito fortes sentidos na região. Estão cerca de 450 bombeiros nas operações e, esta segunda-feira, nove aviões-cisterna já estão a reforçar as equipas no terreno.



Fortes rajadas de vento, atingindo velocidades de 80 a 130 quilómetros por hora, impediram o uso dessas aeronaves para combater os incêndios perto de Porto Germeno, um balneário evacuado desde sexta-feira. Novas ordens de evacuação foram emitidas nas últimas horas perto da vila de Kandyli, a 45 km a oeste de Atenas, segundo a agência de Proteção Civil grega.



"O combate aos incêndios é desigual", reconheceu Kostas Katsafados, vice-ministro da Proteção Civil e Crise Climática, à emissora pública ERT News.



O incêndio perto de Atenas tem três frentes ativas e já há pelo menos cinco mortos. As populações foram retiradas das habitações por ordem da Proteção Civil, nas regiões de Ática e de Beócia. As autoridades alertaram que a região da Ática, em Atenas, continua com alto risco de incêndios florestais devido à previsão de aumento das temperaturas.



Na última semana arderam 12 mil hectares de floresta e terrenos agrícolas no país.

