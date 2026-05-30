Avistamento de drone. Aeroporto de Munique suspendeu voos temporariamente

Os voos foram suspensos este sábado no aeroporto de Munique, depois de dois pilotos terem comunicado a suposta observação de um drone pouco depois das 09h00 locais (08h00 em Lisboa).

A polícia está a montar uma grande operação. Por motivos de segurança, todas as operações de voo foram temporariamente suspensas.

Em declarações à agência de notícias francesa AFP, fonte do aeroporto referiu que, "em coordenação com o controlo aéreo alemão, as autoridades responsáveis pela segurança decidiram então encerrar as pistas".

"É impossível dizer quanto tempo durará o encerramento", acrescentou, na altura.

Entretanto, a AFP avançou que o porta-voz do aeroporto indicou que os voos foram retomados. Uma "investigação minuciosa realizada pelos serviços de emergência não revelou qualquer ameaça" à segurança pública, argumentou o porta-voz.

Vários aeroportos dos países de leste europeu têm feito interrupções por avistamento de drones, mas até ao momento não há mais informações sobre o incidente.