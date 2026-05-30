Avistamento de drone. Aeroporto de Munique suspendeu voos temporariamente

Avistamento de drone. Aeroporto de Munique suspendeu voos temporariamente

Foram suspensos temporariamente os voos no aeroporto de Munique, na Alemanha, devido ao avistamento de um drone. De acordo com a imprensa alemã, não há nenhuma operação a decorrer em nenhuma das pistas.

Inês Moreira Santos - RTP /
Isabelle Souriment / Hans Lucas via AFP

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Os voos foram suspensos este sábado no aeroporto de Munique, depois de dois pilotos terem comunicado a suposta observação de um drone pouco depois das 09h00 locais (08h00 em Lisboa).

A polícia está a montar uma grande operação. Por motivos de segurança, todas as operações de voo foram temporariamente suspensas.

Em declarações à agência de notícias francesa AFP, fonte do aeroporto referiu que, "em coordenação com o controlo aéreo alemão, as autoridades responsáveis pela segurança decidiram então encerrar as pistas".

"É impossível dizer quanto tempo durará o encerramento", acrescentou, na altura.

Entretanto, a AFP avançou que o porta-voz do aeroporto indicou que os voos foram retomados. Uma "investigação minuciosa realizada pelos serviços de emergência não revelou qualquer ameaça" à segurança pública, argumentou o porta-voz.

Vários aeroportos dos países de leste europeu têm feito interrupções por avistamento de drones, mas até ao momento não há mais informações sobre o incidente.

 

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