Balanço de inundação repentina no noroeste da China sobe para 25 mortos

A cheia, que também causou 23 feridos, devastou, no passado dia 26, a zona turística de Shuangshimen, um local muito procurado por caminhantes e campistas no verão, nas regiões montanhosas do sul de Gansu, a cerca de 1.200 quilómetros a sudoeste de Pequim.

O acidente ocorreu "durante a tarde numa área cénica do distrito de Weiyuan, sob administração da câmara de Dingxi, onde parte dos turistas que acampavam na zona ficaram presos devido à cheia", informou na altura a Xinhua.

Para além do balanço de vítimas, ainda segundo a Xinhua, a Comissão Nacional Chinesa de Prevenção de Catástrofes anunciou a intenção de supervisionar uma investigação sobre a catástrofe.

O acidente junta-se a uma sucessão de desastres naturais registados este mês na China, onde as chuvas de verão, tufões e desprendimentos de massas de terra deixaram dezenas de mortos em várias províncias.

Há pouco mais de uma semana, uma derrocada repentina na província setentrional de Shanxi deixou, pelo menos, cinco mortos e três feridos depois de soterrar uma habitação. No início do mês, outro deslizamento em Gansu causou 21 mortos, e as chuvas associadas ao tufão Maysak provocaram, pelo menos 39 mortos, na região meridional de Guangxi.