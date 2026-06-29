Baleias-jubarte chegam à costa da Irlanda cada vez mais cedo devido ao aumento da temperatura do mar









A investigação foi liderada por Miguel Blásquez, doutorando da ATU Galway, que analisou dados relativos a cerca de 20 anos sobre as baleias-jubarte, recolhidos pelo Irish Whale and Dolphin Group (IWDG).

Miguel Blásquez / IWDG







Miguel Blásquez / IWDG

O IWDG tem vindo a recolher registos de avistamentos e identificação fotográfica desde 1999, no âmbito de um projeto de ciência cidadã denominadoAs imagens foram enviadas por naturalistas, cientistas cidadãos e observadores. Os avistamentos foram posteriormente validados, seguindo metodologias rigorosas para garantir a qualidade dos dados.Entre 1999 e 2023, foram registados um total de 1.127 avistamentos de baleias-jubarte por identificação fotográfica devido à colaboração de 226 pessoas diferentes.AsO estudo publicado na revistaindica que asOs investigadores afirmaram que, ao que sabem, taxas tão elevadas como estas ainda não foram registadas noutros locais. Acrescentaram ainda que a última observação da época se manteve estável.O estudo indica que a Irlanda e as águas adjacentes do Reino Unido podem servir de zona de alimentação para um subgrupo de baleias-jubarte que se reproduzem principalmente ao largo de Cabo Verde.Os investigadores descobriram queA monitorização sugere que asO estudo, reconhecido como a análise mais abrangente até à data sobre os padrões de deslocamento das baleias-jubarte nas águas irlandesas, contou com o apoio dae do programa de bolsas de pós-graduação do Governo.OsA investigação sugeriu que as medidas de proteção baseadas na área poderiam ajudar a mitigar os impactos das atividades humanas nas baleias-jubarte que se alimentam nas águas costeiras irlandesas.O artigo intitulado "Fidelidade aos locais, permanência e padrões de deslocamento das baleias-jubarte na Irlanda com base em dados da ciência cidadã" foi publicado na revistaO investigador Simon Berrow, do IWDG, afirmou que, quando o projeto teve início, as primeiras baleias foram avistadas ao largo da costa de Cork, mas, nos últimos anos, têm vindo a aparecer com maior frequência na Baía de Donegal., afirmou."Mas não se trata apenas da temperatura do mar. Provavelmente também te, a ver com a distribuição dos alimentos: peixes pelágicos e peixes forrageiros. As baleias estão aqui para se alimentarem", acrescentou.A par deste padrão, o, registado pelo IWDG,A investigação coordenada por Miguel Blásque estimou que existam 154 baleias-jubarte nas águas irlandesas, um número que está a aumentar, segundo Berrow.A investigação revelou que a"Constatámos uma melhoria no seu estado físico enquanto estão aqui, pelo que este é um momento crucial para as baleias acumularem reservas de energia, de modo a poderem regressar às zonas de reprodução."Estas baleias alimentam-se de peixes forrageiros, principalmente petinga e enguia-da-areia nesta altura do ano.", afirmou.