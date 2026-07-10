Banco Mundial atribui 2,93 mil ME para "estabilização económica" da Ucrânia

"O orçamento estatal recebeu 3,35 mil milhões de dólares (2,93 mil milhões de euros) no âmbito do Primeiro Programa de Políticas para o Emprego e Crescimento do Setor Privado, implementado em conjunto com o Banco Mundial", relatou a primeira-ministra, Yulia Svyrydenko, na rede social Telegram.

Segundo a governante, os fundos permitirão ao país sujeito a uma invasão em larga escala pela Federação Russa, desde 24 de fevereiro de 2022, cobrir custos relacionados com a transformação da agricultura e do sistema educativo, com a monitorização das emissões de gases com efeito de estufa visando a integração do mercado na União Europeia.

Svyrydenko disse ainda que a próxima fase do acordo firmado com o Banco Mundial em 25 de junho, na cidade polaca de Gdansk, contempla à entrega de verbas de até 874 milhões de euros até ao final de 2026.

A primeira-ministra ressalvou, contudo, que é preciso cumprir "certas condições" para se obter o financiamento, tendo vincado que o Japão e o Reino Unido estão a contribuir para o financiamento do acordo entre a Ucrânia e o Banco Mundial.