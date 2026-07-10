Banco Mundial atribui 2,93 mil ME para "estabilização económica" da Ucrânia
Kiev, 10 jul 2026 (Lusa) -- A Ucrânia recebeu hoje 2,93 mil milhões de euros do Banco Mundial, na sequência de um acordo entre Kiev e a instituição financeira sediada em Washington, durante a mais recente Conferência de Recuperação da Ucrânia.
"O orçamento estatal recebeu 3,35 mil milhões de dólares (2,93 mil milhões de euros) no âmbito do Primeiro Programa de Políticas para o Emprego e Crescimento do Setor Privado, implementado em conjunto com o Banco Mundial", relatou a primeira-ministra, Yulia Svyrydenko, na rede social Telegram.
Segundo a governante, os fundos permitirão ao país sujeito a uma invasão em larga escala pela Federação Russa, desde 24 de fevereiro de 2022, cobrir custos relacionados com a transformação da agricultura e do sistema educativo, com a monitorização das emissões de gases com efeito de estufa visando a integração do mercado na União Europeia.
Svyrydenko disse ainda que a próxima fase do acordo firmado com o Banco Mundial em 25 de junho, na cidade polaca de Gdansk, contempla à entrega de verbas de até 874 milhões de euros até ao final de 2026.
A primeira-ministra ressalvou, contudo, que é preciso cumprir "certas condições" para se obter o financiamento, tendo vincado que o Japão e o Reino Unido estão a contribuir para o financiamento do acordo entre a Ucrânia e o Banco Mundial.