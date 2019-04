Bangla Desh. Vaga de prisões após assassínio de vítima de assédio sexual

A adolescente fez queixa na polícia no final de Março e o diretor do colégio islâmico foi preso.



Onze dias depois a rapariga regressou à escola para fazer os exames finais, foi cercada por um grupo de pessoas, e regada com querosene.

Sofreu queimaduras em 80% do corpo e acabou por morrer. Quinze pessoas foram detidas



Em 2018, foram registados no Bangladesh 940 crimes de violação.