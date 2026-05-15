Mundo
Base das Lajes. PS vai chamar o MNE ao parlamento com carácter de urgência
O partido socialista quer esclarecer as posições divergentes entre o que disse o secretário de Estado americano Marco Rubio e o que disse Paulo Rangel.
(em atualização)
O líder parlamentar dos socialistas, Eurico Brilhante Dias, esclarece a posição do partido às 09h45 na Assembleia da República.
Marco Rubio elogiou Portugal por ter aceite o pedido dos Estados Unidos para utilizar a Base das Lajes no conflito com o Irão.
O secretário de Estado americano afirmou que a autorização foi dada ainda antes de Portugal saber qual seria o pedido.
O Ministério dos Negócios Estrangeiros reagiu e afirmou que a autorização só foi dada mediante condições.
O secretário de Estado americano afirmou que a autorização foi dada ainda antes de Portugal saber qual seria o pedido.
O Ministério dos Negócios Estrangeiros reagiu e afirmou que a autorização só foi dada mediante condições.