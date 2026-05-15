Base das Lajes. PS vai chamar o MNE ao parlamento com carácter de urgência

Base das Lajes. PS vai chamar o MNE ao parlamento com carácter de urgência

O partido socialista quer esclarecer as posições divergentes entre o que disse o secretário de Estado americano Marco Rubio e o que disse Paulo Rangel.

RTP /

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(em atualização)

O líder parlamentar dos socialistas, Eurico Brilhante Dias, esclarece a posição do partido às 09h45 na Assembleia da República.

Marco Rubio elogiou Portugal por ter aceite o pedido dos Estados Unidos para utilizar a Base das Lajes no conflito com o Irão.

O secretário de Estado americano afirmou que a autorização foi dada ainda antes de Portugal saber qual seria o pedido.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros reagiu e afirmou que a autorização só foi dada mediante condições. 


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