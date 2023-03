Batalha de Bakhmut. Grupo Wagner reivindica conquista do sector leste

“As unidades Wagner tomaram toda a parte oriental de Bakhmut, tudo o que está a oriente do Rio Bakhmutka”, que divide a cidade, clamou o número do grupo paramilitar, o oligarca Yevgeny Prigozhin.



Por sua vez, em entrevista à estação norte-americana CNN, emitida esta quarta-feira, o presidente ucraniano insiste na ideia de que as forças do seu país permanecem empenhadas em defender Bakhmut.



“Tive ontem uma reunião com o chefe do Estado-Maior e os comandantes militares”, revela Volodymyr Zelensky, para afiançar que “todos disseram” que a queda de Bakhmut não deve ser dada por inevitável.



“É certo que devemos pensar nas vidas dos nossos militares. Mas devemos fazer tudo o que podermos enquanto recebemos armas, aprovisionamentos, e o nosso exército se prepara para a contraofensiva”, reforçou o chefe de Estado.



Depois de Bakhmut, advertiu Zelensky, as forças russas “podem ir mais longe”: “Podem avançar para Kramatorsk, podem ir para Sloviansk, o caminho ficará livre para outras cidades da Ucrânia”.



Independentemente do custo elevado do objetivo, em homens e material de guerra, a Rússia garante que não desistirá da conquista de Bakhmut, “um nó importante da defesa dos soldados ucranianos no Donbass”, afirmou na terça-feira o ministro russo da Defesa. Sergei Shoigu sinalizou que a captura da cidade permitiria “novas operações ofensivas em profundidade”.

Nas últimas horas, Serhiy Cherevatyi, porta-voz do comando militar ucraniano do leste, surgiu na televisão estatal a sugerir que haverá condições para uma futura contraofensiva em Bakhmut: “A principal tarefa das nossas tropas é moer a capacidade de combate do inimigo, sangrar o seu potencial de combate”.



Iryna Vereshchuk, vice-primeira-ministra ucraniana, indicou, por sua vez, que, de uma população pré-guerra de cerca de 70 mil pessoas, permanecem atualmente em Bakhmut menos de quatro mil civis, incluindo 38 crianças.



A situação em Bakhmut deverá estar em destaque esta quarta-feira numa reunião, em Estocolmo, dos ministros da Defesa da União Europeia, que conta com as presenças do homólogo ucraniano, Oleksii Reznikov, e do secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg. O objetivo do encontro é articular o envio de três carregamentos de munições à Ucrânia – pacote de assistência militar que terá ainda de ser carimbado, a 20 de março, durante uma reunião dos ministros europeus dos Negócios Estrangeiros.



Perante o Parlamento do Canadá, na terça-feira, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, carregou na fórmula do “apoio militar e económico inabalável” às autoridades ucranianas. Voltou também a exigir que a Rússia “pague pelo seu crime de agressão”, aludindo à proposta que fez em novembro da criação de um tribunal especial para o efeito.



