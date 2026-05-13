Bebé de três meses é operado pela primeira vez a obstrução renal com robot Da Vinci









O Hospital 12 de Octubre conseguiu operar um bebé de três meses com uma obstrução renal utilizando o robot Da Vinci. Os cirurgiões tiveram de trabalhar com uma precisão milimétrica, uma vez que o rim do jovem paciente tinha apenas cinco centímetros de comprimento, o tamanho de uma ameixa.

Visão tridimensional e alta precisão

Esta intervenção consolida o Hospital 12 de Octubre como um centro de referência nacional em cirurgia pediátrica de alta complexidade. Em março de 2025, o Serviço de Pediatria do centro conseguiu realizar uma intervenção com cirurgia robótica num bebé de apenas 10 meses e oito quilos, que na altura era o paciente mais pequeno operado com esta tecnologia em Espanha.





Até à data, estas operações com pacientes tão pequenos continuam a ser muito raras no mundo, com apenas alguns casos descritos anteriormente na Ásia.





RTVE.es / 12 maio 2026 04:15 GMT+1





Edição e Tradução / Joana Bénard da Costa - RTP

A operação, em que foi necessário remover um estreitamento do órgão que impedia a passagem normal da urina para o ureter e a bexiga, foi bem sucedida. O doente, que também foi submetido a uma reconstrução do trato urinário, teve alta do centro de Madrid 48 horas após a operação e está a evoluir favoravelmente. O centro está atualmente a efetuar os exames de seguimento necessários para confirmar a correta drenagem das vias urinárias.Estae demonstrou que a utilização desta tecnologia em crianças desta idade não só é possível, como também segura, de acordo com um comunicado de imprensa da Comunidade de Madrid.Daniel Cabezalí, cirurgião pediátrico do Hospital 12 de Octubre, sublinhou a importância de "tirar partido das vantagens do robot, da ampliação, da visão tridimensional e da precisão que oferece ao cirurgião para que estas cirurgias reconstrutivas sejam um êxito".Por seu lado, a enfermeira Helena Martín salientou os benefícios para o doente: "Toda esta precisão técnica traduz-se numa recuperação rápida dos pacientes e no sucesso de todas as cirurgias que efectuamos, permitindo que as crianças regressem a casa num período de tempo muito mais curto".