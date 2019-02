Bernie Sanders angaria quatro milhões de dólares após anunciar campanha para 2020

RTP20 Fev, 2019, 16:39 | Mundo

Em média, foram feitas doações de 27 dólares. Segundo o diário britânico The Guardian , Sanders foi o maior angariador de fundos no primeiro dia de campanha. A senadora Kamala Harris angariou menos de metade desse montante nas primeiras 24 horas da sua campanha e o senador do Minnesota, Amy Kloubuchar, angariou um milhão de dólares nas 48 horas seguintes a ter anunciado a sua candidatura às presidenciais.





Sanders, senador independente de Vermont, cuja campanha presidencial de 2016 mobilizou o movimento progressista e trouxe mudanças substanciais ao Partido Democrata, divulgou um email na terça-feira de manhã onde anunciava a sua candidatura para as presidenciais 2020.







O vídeo de candidatura foi visto mais de 6 milhões de vezes e recebeu 330 mil “promessas de apoio”, sendo que o seu objetivo era receber um milhão de promessas para poder iniciar uma campanha de base histórica sem precedentes.







Sanders, um auto-intitulado socialista democrático, apresentou a sua candidatura para concluir a missão que começou há quatro anos quando concorreu contra Hillary Clinton.





“Juntos, eu, vocês e a nossa campanha de 2016 começámos uma revolução política”, escreveu Sanders no email em que anunciou a candidatura aos seus apoiantes, terça-feira de manhã. “Agora, está na altura de continuar a revolução e implementar a visão pela qual lutamos.”





Bernie Sanders, de 77 anos, acredita que pode vencer Donald Trump, afirmando que este é “o presidente mais perigoso na história moderna da América”. Numa entrevista à rede de televisão CBS, na terça-feira de manhã, quando lhe perguntaram o que iria ser diferente na campanha de 2020, Sanders respondeu: “Nós vamos ganhar”.





As medidas progressivas que Sanders popularizou em 2016 – o Medicare For All, o salário mínimo federal de 15 dólares por hora, o ensino superior gratuito, formas de combater as alterações climáticas e o aumento do valor dos impostos para os mais ricos – foram, agora, adotadas por vários candidatos.





Com as primeiras contratações para os cargos principais, Sanders tem o objetivo de ilustrar o compromisso da sua campanha com a diversidade demográfica e geográfica do país.





Faiz Shakir, o diretor político da organização não-governamental União Americana pelas Liberdades Civis, será o agente da campanha do democrata. O ex-assessor de Harry Reid, de 39 anos, será o primeiro muçulmano a administrar uma campanha presidencial. A progressista Analilia Mejia foi também contratada para ser a diretora política da campanha, e a ativista Sarah Badawi para vice-diretora política.