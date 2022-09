Bicentenário da Independência do Brasil. Lula da Silva critica aproveitamento político

Foto: Bruno Kelly - Reuters

Lula da Silva acusa Jair Bolsonaro de transformar as cerimónias dos 200 anos da Independência num comício com fins eleitorais. O principal adversário do atual presidente diz que quando ocupou o cargo nunca usou o 7 de setembro como arma política.