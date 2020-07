Bispo de Bissau Camnaté Na Bissign renuncia ao cargo devido a doença

Ordenado bispo em 2000, José Camnaté Na Bissign, natural de Mansoa, no centro da Guiné-Bissau, deixa o cargo na sequência de um pedido formalizado e aceite pelo Papa Francisco.

O prelado não especificou a natureza da sua doença, mas alegou que esta o impede "de cumprir cabalmente com os compromissos administrativos do cargo".

Ordenado bispo em 12 de fevereiro de 2000, Camnaté Na Bissign foi nomeado pelo Papa João Paulo II como sucessor do então bispo, Septimio Arturro Ferazzeta, líder da igreja católica na Guiné-Bissau.

Camnaté Na Bissign foi assim o primeiro cidadão guineense a ser nomeado bispo.

Atualmente, o país conta com dois bispos, Lampra Cá, auxiliar da diocese de Bissau e o brasileiro Carlos Zilly, que coordena as dioceses do leste e sul da Guiné-Bissau.