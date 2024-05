Blinken visita Moldova para expressar apoio à integração na UE

Após a sua presença em Chisinau, onde tem previsto encontros com a Presidente moldava, Maia Sandu, e com outras autoridades, Blinken seguirá para a República Checa e participará numa reunião informal de ministros dos Negócios Estrangeiros da NATO, segundo um comunicado do Departamento de Estado sobre esta deslocação à Europa entre 28 e 31 de maio.

A viagem visa "reafirmar o apoio dos Estados Unidos ao processo de adesão da Moldova à UE e à sua segurança energética", indicou o comunicado.

Fontes norte-americanas transmitiram à imprensa preocupação com a influência russa na região separatista da Transnístria e anunciaram que Blinken apresentará "um pacote robusto de apoio à independência energética da Moldova e à democracia moldava face às ameaças da Rússia".

Os líderes da UE concordaram em 2023 iniciar negociações de adesão com a Ucrânia e a Moldova, mas os 27 ainda estão a negociar as regras que vão enquadrar as conversações.

Blinken visitará também Praga, onde se reunirá com o ministro dos Negócios Estrangeiros checo, Jan Lipavský, para discutir o apoio à Ucrânia contra a invasão russa e a cooperação em questões de defesa e energia.

Na capital da República Checa, participará ainda numa reunião informal de ministros dos Negócios Estrangeiros da NATO, que servirá de preparação para a cimeira de líderes da Aliança Atlântica em julho, em Washington.