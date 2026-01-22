Bloco consegue resultados quando se "mantém firme" afirmou o Governo da Dinamarca

"Quando a Europa não está divida, quando se mantém unida, quando é clara e firme, incluindo na vontade para se defender, os resultados aparecem", salientou a primeira-ministra dinamarquesa, em declarações aos jornalistas à chegada à cimeira extraordinária do Conselho Europeu, em Bruxelas.

"Acho que aprendemos algo nos últimos dias e semanas e agora claro que queremos encontrar uma solução" sobre a Gronelândia, afirmou Mette Frederiksen.

A responsável da Dinamarca salientou que pediu à NATO para estar "mais presente no Ártico", considerando que é uma vontade partilhada por todos os Estados-membros da Aliança, e defendeu que é importante haver uma "presença permanente" na região, incluindo à volta da Gronelândia.

"Vamos discutir numa maneira mais tradicional, política e diplomática com os Estados Unidos, no âmbito da nossa relação bilateral", disse, reiterando, contudo, que a Dinamarca terá "linhas vermelhas" nessas negociações.

"Acho que é claro para todos que nós somos um Estado soberano e isso não é negociável, porque é uma parte básico dos valores democráticos, mas claro que podemos discutir com os Estados Unidos como é que podemos reforçar a nossa cooperação em termos de segurança na região do Ártico", referiu.

Sobre se admite ceder alguma parte do território da Gronelândia aos EUA para que instalem bases militares, Mette Frederiksen reiterou que a soberania da Dinamarca não pode ser questionada.

"Isso não pode ser alterado. Estamos disponíveis para trabalhar juntos sobre segurança, como sempre fizemos, mas as nossas linhas vermelhas são que os nossos valores democráticos não podem ser questionados", disse.