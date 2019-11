Bolívia. Oito soldados foram feitos reféns em Cochabamba

Os manifestantes destruíram vários veículos que transportavam lixo para um armazém no centro do país e também roubaram as armas. Vários militares foram atingidos por pedras.



Cochabamba é um dos focos da crise social e política que surgiu após a reeleição, a 20 de outubro, do então presidente Evo Morales, que mais tarde foi forçado a renunciar.