Bombardeiro B-52 despenha-se após descolagem de base militar dos EUA

As equipas de emergência foram acionadas na Base Aérea de Edwards após a aeronave se ter despenhado, ao final da manhã, informou o Exército na plataforma X.

As autoridades não deram informações sobre feridos.

O Boeing B-52 Stratofortress, normalmente tripulado por cinco pessoas, é um bombardeiro de longo alcance que entrou ao serviço em 1955.

Concebido para transportar armas convencionais e nucleares, foi utilizado em conflitos desde a Guerra do Vietname até às recentes operações no Médio Oriente.

Edwards, a vasta base desértica onde Chuck Yeager quebrou a barreira do som em 1947, fica a cerca de 161 km a norte de Los Angeles.