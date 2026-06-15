Bombardeiro B-52 despenha-se após descolagem de base militar dos EUA
Um bombardeiro norte-americano B-52 despenhou-se hoje pouco depois de levantar voo de uma base da Força Aérea no deserto de Mojave, no estado da Califórnia (sudoeste), informaram as Forças Armadas.
As equipas de emergência foram acionadas na Base Aérea de Edwards após a aeronave se ter despenhado, ao final da manhã, informou o Exército na plataforma X.
As autoridades não deram informações sobre feridos.
O Boeing B-52 Stratofortress, normalmente tripulado por cinco pessoas, é um bombardeiro de longo alcance que entrou ao serviço em 1955.
Concebido para transportar armas convencionais e nucleares, foi utilizado em conflitos desde a Guerra do Vietname até às recentes operações no Médio Oriente.
Edwards, a vasta base desértica onde Chuck Yeager quebrou a barreira do som em 1947, fica a cerca de 161 km a norte de Los Angeles.