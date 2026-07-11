Bombas da Segunda Guerra Mundial encontradas em linha ferroviária Roma-Nápoles

Os explosivos, com perto de 500 quilos, foram encontrados durante as obras num segmento da linha ferroviária perto da cidade de Formia, 150 quilómetros a sul de Roma, levando a circulação de comboios a ser suspensa até estarem concluídas as operações de remoção, adiantou na sexta-feira o jornal italiano La Repubblica.

Os engenhos encontravam-se numa vala de escavação sob a linha ferroviária, nas imediações de bairros residenciais.

Após a descoberta, os protocolos de emergência foram imediatamente acionados, o que ditou a suspensão do tráfego ferroviário entre Formia e Minturno e o envio para o local de uma equipa do Exército especializada em desativar explosivos.

Especialistas adiantaram que os explosivos vão ser transportados esta noite num veículo especial, com escolta policial, rumo a uma pedreira designada para o armazenamento temporário dos materiais.