Brasil e Benim querem reforço de cooperação e ligação aérea direta

O líder brasileiro, Luís Inácio Lula da Silva, e o homólogo do Benin, Patrice Talon, reforçaram a importância de estabelecer uma ligação aérea direta entre os países, "para incrementar" o comércio e promover viagens de negócios e turismo, escreveu Lula nas redes sociais.

Lula também reiterou a prioridade que o continente africano tem para o governo brasileiro e anunciou uma missão "com o propósito de examinar projetos concretos de cooperação com o Benin".

A visita de Talon ao Brasil coincide com uma deslocação do vice-presidente brasileiro, Geraldo Alckmin, à Nigéria, onde foram assinados acordos no valor de mil milhões de dólares (855 milhões de euros), para fornecer maquinaria agrícola ao país africano, bem como memorandos de colaboração na luta contra o crime organizado.

Nos três mandatos presidenciais, o líder brasileiro tem dado grande importância à construção de pontes diplomáticas com África, onde centenas de milhares de pessoas foram escravizadas na época colonial para serem levadas para o Brasil para trabalhar nas plantações.