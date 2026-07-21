Brasil envia carregamento de 690 mil vacinas para a Venezuela

A pasta da Saúde detalhou que o transporte, realizado pela Força Aérea Brasileira, é composto por 540 mil doses da vacina pentavalente, 102 mil doses da tríplice viral e o restante por imunizantes BCG, contra a tuberculose.

Em nota informativa, o ministério afirmou que esta é uma nova etapa da ajuda humanitária do Brasil, que já enviou cerca de 16,5 toneladas de medicamentos e insumos estratégicos para território venezuelano.

O Governo brasileiro já tinha despachado 350 mil doses de imunizantes para situações de emergência, distribuídas em 100 mil vacinas contra a febre amarela e 250 mil doses da vacina contra a raiva canina.

As autoridades sanitárias brasileiras garantiram que as doses doadas não afetam o abastecimento do sistema público de saúde nem comprometem o calendário nacional de imunização do Brasil.

O balanço de mortos pelo duplo sismo ocorrido a 24 de junho na região norte da Venezuela ascende a 5.208. O número de feridos mantém-se em 16.740 e o de pessoas sem habitação em 17.907, segundo o mais recente relatório divulgado pelo Governo venezuelano.