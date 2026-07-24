Brasil proíbe produção e comercialização de "foie gras"

A proposta foca principalmente o "foie gras", o fígado gordo de gansos e patos, e passa a vigorar de facto daqui a 180 dias.

A proibição vale tanto para as mercadorias comercializadas in natura quanto para os enlatados.

Segundo a nova lei, publicada na edição de hoje do Diário Oficial da União, "alimentação forçada refere-se a qualquer método, mecânico ou manual, que consista em forçar a ingestão de alimento ou de suplementos alimentares além do limite de satisfação natural do animal".

A lei cita, por exemplo, a utilização de qualquer tipo de "apetrechos para despejar o alimento diretamente na garganta, no esófago, no papo ou no estômago do animal".

Em entrevista à Lusa, o deputado federal Fred Costa, autor do projeto de lei, destacou que o Brasil é o segundo país do mundo a proibir o "foie gras", sendo a Índia o primeiro.

"Que essa lei possa ser um exemplo para outros países evitando então a dor de patos e gansos. Para quem acha isso normal, basta se colocar no lugar desses seres vivos que têm sentimentos e sentem dor", declarou.

"Imagine você ser alimentado por um tubo inserido através da sua boca, e você ser obrigado a ingerir cinco vezes mais comida do que você necessita diariamente", referiu como exemplo.

"Então, fazer essa analogia já demonstra o quanto esses animais sofriam para que poucos tivessem essa iguaria", concluiu.