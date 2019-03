Brexit. Parlamento britânico rejeita saída sem acordo

RTP13 Mar, 2019, 19:20 / atualizado em 13 Mar, 2019, 19:46 | Mundo

A moção do governo em debate e votação convidava os deputados a "recusar aprovar a saída da União Europeia sem um Acordo de Saída", mas recordando que a saída sem acordo continua a ser a opção por defeito porque a data está na legislação britânica. Está estabelecido para 29 de março a data oficial de saída do Reino Unido da União Europeia.



Assim, e com a opção de sair sem acordo rejeitada pelos deputados britânicos, na quinta-feira a Câmara dos Comuns deverá votar um pedido à União Europeia de prorrogação do processo do Brexit para depois de 29 de março.







Numa votação decisiva para os destinos do Reino Unido, os deputados britânicos tinham já ontem rejeitado – e pela segunda vez – o acordo negociado pela primeira-ministra Theresa May com Bruxelas para um Brexit ordenado.

Que possibilidades para Londres



As dúvidas tendem a agravar-se à medida que a Câmara dos Comuns falha em fornecer a resposta esperada há meses quando temos a 29 de Março o deadline para a saída da União Europeia. Ontem o parlamento chumbou pela segunda vez o Acordo de Saída com 391 votos contra e 242 a favor. Uma margem de 149 votos, incluindo 75 de deputados conservadores.





No ar mantêm-se todas as possibilidades, neste momento qualquer delas humilhante para Londres, quer os britânicos venham a optar por um pedido de adiamento da saída, pela retirada do artigo 50 e o regresso envergonhado ao seio da União Europeia ou a marcação de nova agenda negocial com vista a um acordo que Bruxelas diz não poder ser mais do que aquilo que já é.

May insistiu em submeter à câmara o Acordo de Saída e depois do “não” de Janeiro o acordo de saída viu ontem o segundo chumbo com 391 deputados contra e 242 a favor, evidenciando o caos político em que o Brexit mergulhou a Câmara dos Comuns.A questão que paira sobre o parlamento é também o desejo escondido de muitos dos deputados de lançar os eleitores num segundo referendo.