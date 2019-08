Britânicos gritam vergonha e pedem para parar golpe de Boris Johnson

Foto| Reuters

O prazo para o Brexit aproxima-se cada vez mais e os protestos saem às ruas juntando milhares de pessoas, como nos conta agora o correspondente da Antena 1 em Londres, Bruno Manteigas.



Milhares de pessoas participam em protestos contra a intenção do primeiro-ministro, Boris Johnson de suspender os trabalhos do Parlamento, durante 5 semanas, entre meados do próximo mês e 14 de Outubro.